«Было приятно. Спасибо за всё, Хаби». Рюдигер — об увольнении Алонсо из «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер отреагировал на отставку Хаби Алонсо с поста главного тренера первой команды «сливочных». Специалист был уволен на следующий день после поражения команды в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:3).

«Спасибо за всё, Хаби. Было очень приятно, и я желаю тебе всяческих успехов в будущем», — написал Рюдигер в соцсетях.

Алонсо возглавлял команду с лета 2025 года. Пост главного тренера «Реала» занял другой экс-игрок мадридцев, Альваро Арбелоа. В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 45 набранных очков в 19 встречах.