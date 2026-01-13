Константин Генич предположил, кто прямо сейчас является гегемоном РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что на данный момент звание гегемона Мир РПЛ можно присудить «Краснодару». Ранее гегемоном Российской Премьер-Лиги называли «Зенит», который на протяжении шести лет подряд выигрывал чемпионат.

— У нас очень давно такого не было. Было пять, шесть сезонов подряд, когда был один гегемон, сейчас такого нет.

— Ну почему? Три года подряд же зимним чемпионом становится «Краснодар», одна и та же команда. Правда, не с таким отрывом, да, как это было до этого, когда «Зенит» уходил [на паузу] с определённым гандикапом, но три года ситуация повторяется, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».