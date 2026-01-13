Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Генич предположил, кто прямо сейчас является гегемоном РПЛ

Константин Генич предположил, кто прямо сейчас является гегемоном РПЛ
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что на данный момент звание гегемона Мир РПЛ можно присудить «Краснодару». Ранее гегемоном Российской Премьер-Лиги называли «Зенит», который на протяжении шести лет подряд выигрывал чемпионат.

— У нас очень давно такого не было. Было пять, шесть сезонов подряд, когда был один гегемон, сейчас такого нет.
— Ну почему? Три года подряд же зимним чемпионом становится «Краснодар», одна и та же команда. Правда, не с таким отрывом, да, как это было до этого, когда «Зенит» уходил [на паузу] с определённым гандикапом, но три года ситуация повторяется, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Материалы по теме
Генич не смог определить главного героя первой части сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android