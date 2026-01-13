Скидки
Юрий Сёмин: я не знаю Артигу, но Рахимов неплохо работал в «Рубине»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на новости, что испанский тренер Франк Артига возглавит казанский «Рубин». Накануне появились слухи, что клуб решил уволить Рашида Рахимова с поста главного тренера.

«Я не знаю Артигу. Знаю, что он работал в России, но его уровень я не знаю. «Рубин» достаточно серьёзный клуб. Рахимов — опытнейший тренер, который неплохо работал, если не сказать хорошо. Мне сложно говорить о такой замене», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

49-летний специалист возглавил «Петру Атлетику» летом 2025 года. В России Артига работал в подмосковных «Химках» и столичной «Родине». На зимний перерыв «Рубин» ушёл на седьмом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка. Действующим тренером казанского клуба является Рашид Рахимов, который возглавляет его с апреля 2023 года.

