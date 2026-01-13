Тимур Гурцкая предположил, сколько Карседо зарабатывает в «Спартаке»

Футбольный агент Тимур Гурцкая предположил, сколько по контракту с московским «Спартаком» зарабатывает испанец Хуан Карседо. Красно-белые назначили Карседо главным тренером первой команды в январе этого года. Ранее Хуан работал в кипрском «Пафосе».

— Я очень поддерживаю Карседо, который сюда поехал за таким воздухом, за такими деньгами. Но я не понимаю просто «Спартак»…

— Ты веришь в € 2,5 млн?

— Я верю, что там 1,8.

— Ну, 1,8 и 2,5 — есть разница.

— Может быть, там с бонусами, легко может быть, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ с 29 набранными очками.