Сергей Божин: я не зря перешёл в «Крылья», но все понимали, что будет тяжело

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин считает, что он не зря перешёл в самарский клуб из воронежского «Факела». Переход состоялся летом 2025 года, с тех пор Божин провёл за самарцев 19 матчей.

«Сто процентов я не зря перешёл в «Крылья». Когда я приходил, тут на контракте было человек десять. Я встречался с болельщиками, мы разговаривали — они всё прекрасно понимали: тяжёлая ситуация с финансами, все эти истории, когда нельзя было покупать игроков. Все понимали, что будет тяжело. Мы провели старт сезона достойно, а сейчас команда наберёт кондиции, всё будет нормально», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.