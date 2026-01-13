Хаби Алонсо обратился к болельщикам «Реала» после увольнения из клуба

Испанский тренер Хаби Алонсо обратился к болельщикам мадридского «Реала» после увольнения из клуба. Об отставке Алонсо «Реал» сообщил накануне, 12 января. Возглавил «сливочных» Альваро Арбелоа.

«Этот профессиональный этап завершён, и всё сложилось не так, как нам хотелось бы. Тренировать «Реал» было честью и большой ответственностью. Благодарю клуб, игроков и прежде всего болельщиков – и весь мадридизм – за доверие и поддержку. Ухожу с уважением, благодарностью и гордостью за то, что сделал всё возможное», — написал Алонсо в социальных сетях.

Ранее Хаби работал в леверкузенском «Байере», с которым стал чемпионом Германии.