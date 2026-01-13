Экс-тренер Баринова отреагировал на переход полузащитника из «Локомотива» в ЦСКА

Бывший тренер полузащитника Дмитрия Баринова в молодёжной команде «Локомотиве» Денис Клюев отреагировал на переход хавбека в ЦСКА. Баринов — воспитанник железнодорожников, игроком ЦСКА он стал сегодня, 13 января.

«Видел, что Дмитрий может поменять клуб. Так бывает у футболистов. Не договорился со своим клубом. Поступило предложение, Дмитрий его принял. Ситуации у всех разные. Баринов был игроком основного состава в «Локомотиве», капитаном, выступает за сборную России. ЦСКА от этого момента выигрывает. Это качественный футболист, так что армейцы усилились», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.