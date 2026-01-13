Скидки
Главная Футбол Новости

Дмитрий Губерниев: «Локомотив» без Баринова слабее не станет, а ЦСКА с ним станет сильнее

Дмитрий Губерниев: «Локомотив» без Баринова слабее не станет, а ЦСКА с ним станет сильнее
Комментарии

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в московский ПФК ЦСКА.

«Баринов приносил пользу одной команде, будет приносить другой. Совершенно нормальный коленкор, когда футболисты приходят, уходят, расстаются с одной командой, прибиваются к берегу другой. У «Локомотива» есть хороший запас, команда без Баринова слабее не станет. А ЦСКА с таким футболистом станет сильнее. Пожелаем всяческих удач «Локомотиву», ЦСКА и персонально Баринову», — сказал Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

