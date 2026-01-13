Скидки
«Тоттенхэм» сообщил, что Бентанкур получил тяжёлую травму и перенёс операцию

Комментарии

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэма» сообщила, что полузащитник команды Родриго Бентанкур травмировал заднюю поверхность бедра. Уругвайцу провели операцию. В нынешнем сезоне Родриго провёл 28 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Мы можем подтвердить, что Родриго Бентанкур перенёс операцию на задней поверхности бедра правой ноги. Уругвайский полузащитник получил травму во время нашего матча Премьер-лиги против «Борнмута» на прошлой неделе и теперь начнёт реабилитацию под наблюдением наших врачей. Мы все с тобой, Лоло», — сказано в сообщении пресс-службы «Тоттенхэма», которое было опубликовано в социальной сети X.

