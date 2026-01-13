Скидки
Байё — Марсель. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

«Торпедо» объявило о подписании двух футболистов

Комментарии

Московское «Торпедо» объявило о подписании двух новых футболистов. Состав автозаводцев пополнили защитник Константин Савичев и фланговый нападающий Руслан Апеков.

«Константин Савичев в «Торпедо»! Опытный защитник с «торпедовской фамилией», который знает цену каждому эпизоду — знакомимся ближе на нашем сайте. Рады приветствовать в рядах чёрно-белых!

Руслан Апеков присоединился к «Торпедо». Продолжаем официально подтверждать трансферы. Один из лучших бомбардиров сезона в Лиге PARI, 25-летний вингер из «КАМАЗа», теперь в «Торпедо»!» — написала пресс-служба автозаводского клуба в своём телеграм-канале.

