«Можно сказать, второй заход». Тюкавин — о Ролане Гусеве в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о главном тренере бело-голубых Ролане Гусеве. Ранее «Динамо» утвердило Гусева в должности главного тренера первой команды до конца текущего сезона.

«У Ролана Александровича Гусева, можно сказать, второй заход. Было понятно, что ему нужно дать поработать именно в качестве главного тренера, а не и. о. Команда готова работать, тренироваться. Все в хорошем настроении», — приводит слова Тюкавина «РИА Новости Спорт».

Ранее главным тренером «Динамо» был Валерий Карпин. Специалист, возглавлявший бело-голубых с лета 2025-го, покинул клуб осенью прошлого года.