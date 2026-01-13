Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Можно сказать, второй заход». Тюкавин — о Ролане Гусеве в «Динамо»

«Можно сказать, второй заход». Тюкавин — о Ролане Гусеве в «Динамо»
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о главном тренере бело-голубых Ролане Гусеве. Ранее «Динамо» утвердило Гусева в должности главного тренера первой команды до конца текущего сезона.

«У Ролана Александровича Гусева, можно сказать, второй заход. Было понятно, что ему нужно дать поработать именно в качестве главного тренера, а не и. о. Команда готова работать, тренироваться. Все в хорошем настроении», — приводит слова Тюкавина «РИА Новости Спорт».

Ранее главным тренером «Динамо» был Валерий Карпин. Специалист, возглавлявший бело-голубых с лета 2025-го, покинул клуб осенью прошлого года.

Материалы по теме
Константин Тюкавин рассказал, как прошёл его отпуск
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android