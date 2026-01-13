Скидки
Футбол

Футболистка «Локомотива» завершила карьеру в возрасте 20 лет

Футболистка «Локомотива» Алиса Мишурина приняла решение о завершении профессиональной карьеры. Она повесила бутсы на гвоздь в возрасте 20 лет.

«Желаем успехов на дальнейшем жизненном пути», — написала пресс-служба Суперлиги (женского чемпионата России по футболу) в соцсетях лиги.

20-летняя защитница всю карьеру выступала за «Локомотив». Она провела за молодёжную и основную команды 64 матча, отметилась десятью голами и одной результативной передачей.

Стоит отметить, что Мишурина известна своей травматичностью. У девушки неоднократно были проблемы с коленом, что и могло послужить причиной завершения карьеры в 20 лет. Однако официально причина такого решения не разглашается.

