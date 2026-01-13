«Краснодар» объявил о переходе вратаря в «Челябинск»

Пресс-служба «Краснодара» объявила о переходе голкипера Даниила Голикова в «Челябинск» на правах аренды до конца текущего сезона. 21-летний вратарь является выпускником академии «быков».

«Даниил Голиков проведёт вторую половину сезона в «Челябинске». Арендное соглашение будет действовать до 30 июня 2026 года. Голиков — выпускник Академии ФК «Краснодар». За «Краснодар-2» он провёл 43 матча, в 13 из них оставил ворота в неприкосновенности. Удачи, Даниил!» — сказано в сообщении «Краснодара», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Голикова в € 200 тыс.