Каррерас отреагировал на отставку Хаби Алонсо из «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Альваро Каррерас отреагировал на отставку Хаби Алонсо с поста главного тренера первой команды «сливочных». Специалист был уволен на следующий день после поражения команды в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:3).

«Спасибо вам за всё, мистер. Желаю вам всего наилучшего в будущем», — написал Каррерас в своих соцсетях.

Напомним, Алонсо возглавлял команду с лета 2025 года. Пост главного тренера «Реала» занял другой экс-игрок мадридцев, Альваро Арбелоа. В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 45 набранных очков в 19 встречах.