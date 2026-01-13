Скидки
Главная Футбол Новости

Рауль Асенсио прокомментировал увольнение Хаби Алонсо из «Реала»

Рауль Асенсио прокомментировал увольнение Хаби Алонсо из «Реала»
Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио отреагировал на отставку Хаби Алонсо с поста главного тренера первой команды «сливочных». Специалист был уволен на следующий день после поражения команды в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:3).

«Спасибо вам за всё, мистер. Такие люди, как вы, всегда заслуживают самого лучшего», — написал Асенсио в соцсетях.

Алонсо возглавлял команду с лета 2025 года. Пост главного тренера «Реала» занял другой экс-игрок мадридцев, Альваро Арбелоа. В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 45 набранных очков в 19 встречах.

