«Барселона» объявила о подписании Жоау Канселу

Каталонская «Барселона» на своём официальном сайте объявила о подписании Жоау Канселу. Каталонский клуб арендовал португальского защитника до конца текущего сезона. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Полноценный контракт игрока по-прежнему принадлежит саудовскому «Аль-Хилялю».

Канселу 31 год, за «Аль-Хиляль» он выступает с лета 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Действующий контракт Жоау с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальца в € 10 млн. Ранее Жоау уже играл за «Барселону».