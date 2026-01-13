«Мне жаль». Юрген Клопп отреагировал на увольнение Хаби Алонсо из «Реала»

Известный немецкий специалист Юрген Клопп отреагировал на отставку Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского «Реала». Специалист был уволен на следующий день после поражения команды в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:3).

«Мне очень жаль. Я считаю его отличным тренером», — приводит слова Клоппа онлайн-издание Spox.

Алонсо возглавлял «Реал» с лета 2025 года, ранее он работал в «Байере». Пост главного тренера «сливочных» занял другой экс-игрок мадридцев, Альваро Арбелоа. В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 45 набранных очков в 19 встречах.