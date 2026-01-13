Жоау Канселу, «Барселона»: позиция, возраст, сумма трансфера, статистика по карьере

Накануне каталонская «Барселона» объявила о подписании Жоау Канселу. Предлагаем поближе познакомиться с новичком каталонской команды.

Канселу выступает на позиции правого защитника. Но также имел опыт игры в амплуа левого защитника и правого полузащитника.

Возраст Жоау — 31 год. Он перешёл в «Барселону» на правах аренды. Полноценный контракт игрока принадлежит саудовскому клубу «Аль-Хиляль».

По данным СМИ, данная аренда обойдётся сине-гранатовым в € 4 млн. А трансферная стоимость игрока, согласно данным Transfermarkt, составляет € 10 млн.

За всю карьеру на взрослом уровне Канселу уже успел сыграть 468 матчей. На его счету 25 голов и 86 ассистов.

Ранее Канселу уже выступал за «Барселону» в 2023-2024 годах.