«Локомотив» объявил о пополнении в своём тренерском штабе

«Локомотив» объявил о пополнении в своём тренерском штабе
Комментарии

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о пополнении в тренерском штабе команды. Так, в штаб Михаила Галактионова вошёл новый тренер-аналитик — Андрей Анкудимов.

«Специалист присоединился к «Локо» ещё в 2023 году. Но спустя год по семейным обстоятельствам вернулся в родной для него Нижний Новгород и работал в «Пари НН» на позициях заместителя генерального директора и аналитика. Теперь Анкудимов вновь будет входить в тренерский штаб Михаила Галактионова. С возвращением, Андрей Михайлович! Успехов в работе и качественных зимних сборов», — написала пресс-служба клуба.

Напомним, «Локомотив» ушёл на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

