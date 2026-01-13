Скидки
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Генич определил главного антигероя первой части этого сезона РПЛ

Известный футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, кто, по его мнению, является главным антигероем первой части текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

— Кого напишем в антигерои?
— Я думаю, что в антигерои мы бы записали «Пари НН» и отсутствие домашних матчей у «Пари НН», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Пари НН», набрав 14 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства нижегородцы сыграют с московским «Локомотивом» на выезде. Игра состоится 28 февраля, начало — в 17:00 мск.

