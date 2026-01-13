Скидки
Умер бывший советский футболист и тренер Беньяминас Зелькявичюс

Федерация футбола Литвы сообщила о кончине бывшего советского футболиста и тренера Беньяминаса Зелькявичюса. Ему был 81 год.

«Мы потеряли легенду. Вечером 12 января на 82-м году жизни умер легендарный литовский футбольный тренер Беньяминас Зелькявичюс. Выражаем соболезнования семье и близким нашего легендарного тренера в этот чрезмерно болезненный час», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы Федерации футбола Литвы онлайн-издание Delfi.

За время тренерской карьеры Беньяминас Зелькявичюс успел поработать в «Шиннике», «Балтике», «Роторе», «Жальгирисе», венской «Аустрии» и сборной Литвы.

