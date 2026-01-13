Скидки
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Локомотива» Дроздов: клуб недоработал в вопросе с Бариновым

Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Юрий Дроздов отреагировал на новости о переходе капитана команды железнодорожников Дмитрия Баринова в московский ПФК ЦСКА. Полузащитник отказался продлевать контракт с красно-зелёными, так как не хотел идти на понижение зарплаты.

«Локомотив» потерял капитана команды и сборника. Тем более Дмитрий россиянин, так что это большая потеря. Заменить его будет трудно. Клуб недоработал в этом вопросе. Дмитрий — воспитанник клуба. ЦСКА же усилился, а «Локомотив» потерял и в игровом плане, и в плане лимита», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

