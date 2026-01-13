«ЦСКА ошибся!» Дзюба — о трансфере Игоря Дивеева в «Зенит»

Нападающий тольяттинского «Акрона» и лучший бомбардир в истории российского футбола Артём Дзюба отреагировал на обмен между «Зенитом» и ЦСКА. Петербуржцы подписали защитника армейцев Игоря Дивеева, а в обратном направлении отправился аргентинский форвард Лусиано Гонду.

«Мне кажется, ЦСКА ошибся. «Зенит» от трансфера Дивеева точно выиграет. Обмен в пользу «Зенита», — сказал Артём Дзюба в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, в воскресенье, 11 января, было официально объявлено о переходе защитника. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/2029.