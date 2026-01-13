Альваро Арбелоа высказался после назначения главным тренером «Реала»

Новоиспечённый главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался после утверждения в должности.

«Постоянный я или временный тренер? Я здесь уже 20 лет и останусь столько, сколько захочет «Реал» Мадрид. Это мой дом», — приводит слова Арбелоа инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Альваро Арбелоа возглавлял «Кастилью» с июня 2025 года, всю свою тренерскую карьеру с 2020 года он провёл в молодёжной академии «Реала». В сезоне-2020/2021 он тренировал команду Infantil A, выигравшую чемпионат, команду Cadete A в сезоне-2021/2022 и команду Juvenil A с 2022 по 2025 год. В качестве тренера Juvenil A он добился требла в сезоне-2022/2023 (чемпионат, Кубок Испании и Кубок чемпионов) и чемпионского титула в сезоне-2024/2025.