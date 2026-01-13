Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Для «Локомотива» это точно потеря». Валерий Газзаев — о Баринове в ЦСКА

«Для «Локомотива» это точно потеря». Валерий Газзаев — о Баринове в ЦСКА
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА. Хавбек стал игроком армейцев сегодня, 13 января. Ранее он выступал за «Локомотив».

«Думаю, это очень хороший трансфер для ЦСКА, потому что он был лидером московского «Локомотива», для железнодорожников это точно потеря. Для ЦСКА это хорошее приобретение. Игрок центра полузащиты, который одновременно выполняет как оборонительные, так и атакующие действия. Опытный футболист. Он принесёт пользу ЦСКА.

Хорошая конкуренция положительно влияет на успехи команды. Иван Обляков, Матвей Кисляк и Баринов — эта тройка будет одной из лучших в центре полузащиты в российском футболе. Все футболисты выступают за сборную России, имеют хорошие качества. Любой из них может сыграть как в атаке, так и в обороне. Поэтому отличное приобретение для ЦСКА», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Материалы по теме
Дзюба отреагировал на переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android