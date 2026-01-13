«Для «Локомотива» это точно потеря». Валерий Газзаев — о Баринове в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА. Хавбек стал игроком армейцев сегодня, 13 января. Ранее он выступал за «Локомотив».

«Думаю, это очень хороший трансфер для ЦСКА, потому что он был лидером московского «Локомотива», для железнодорожников это точно потеря. Для ЦСКА это хорошее приобретение. Игрок центра полузащиты, который одновременно выполняет как оборонительные, так и атакующие действия. Опытный футболист. Он принесёт пользу ЦСКА.

Хорошая конкуренция положительно влияет на успехи команды. Иван Обляков, Матвей Кисляк и Баринов — эта тройка будет одной из лучших в центре полузащиты в российском футболе. Все футболисты выступают за сборную России, имеют хорошие качества. Любой из них может сыграть как в атаке, так и в обороне. Поэтому отличное приобретение для ЦСКА», — приводит слова Газзаева ТАСС.