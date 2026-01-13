«Барселона» удалила все посты из соцсетей и всю информацию с сайта о переходе Канселу

Каталонская «Барселона» удалила все посты из социальных сетей и всю информацию с официального сайта о переходе защитника Жоау Канселу. Ранее сине-гранатовые сообщили, что взяли португальца в аренду у «Аль-Хиляля».

Канселу 31 год, за «Аль-Хиляль» он выступает с лета 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Действующий контракт Жоау с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальца в € 10 млн. Ранее Жоау уже играл за «Барселону».