Созин: буду верить, что Карседо в «Спартаке» пойдёт по пути Челестини, а не Абаскаля

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о новом главном тренере московского «Спартака» Хуане Карседо.

«У назначения Карседо в «Спартак» снова знакомый информационный фон: взяли неизвестного тренера, без больших успехов. Дескать, новые грабли на полтора года, а дальше – неустойка. Мне тон таких высказываний понятен. И люди имеют на него право, он основан на прошлых неудачах клуба с выбором тренера.

Только вспоминая, например, Абаскаля или Ваноли, не нужно забывать о Челестини. Да, это история ЦСКА, а не «Спартака». Но она ведь похожа! Челестини в России тоже особо не знали. Он тоже добивался успеха в чемпионатах послабее. При этом лиги Кипра и Швейцарии вполне сравнимы. И что Челестини? Он влюбил в себя фанатов туров за 10! А в клубе ему уже хотят дать новый контракт. Был пример Николича в «Локомотиве» – приходил в сложнейший момент и добился успеха.

Я лучше буду верить, что Карседо в «Спартаке» пойдёт по пути Челестини, а не Абаскаля. Почему нет?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».