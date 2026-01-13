Скидки
Стало известно, почему «Барселона» удалила новость о подписании Канселу

Стало известно, почему «Барселона» удалила новость о подписании Канселу
В испанских СМИ появилась причина, по которой «Барселона» удалила из клубных соцсетей и с официального сайта новость о подписании Жоау Канселу на правах аренды из «Аль-Хиляля». Накануне клуб объявил о переходе португальца, сам игрок также поделился этим с подписчиками. Но потом публикации с обеих сторон пропали.

Как утверждает журналист Альфредо Мартинес в соцсетях, на данный момент клубы ещё обмениваются документами — сделка полностью не закрыта. «Барселона» признала, что поторопилась объявлять переход, поэтому и удалила новости о нём.

Канселу 31 год, за «Аль-Хиляль» он выступает с лета 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Действующий контракт Жоау с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальца в € 10 млн. Ранее футболист уже играл за «Барселону».

