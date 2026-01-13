Клопп ответил на вопрос о возможном возвращении к работе на фоне ухода Алонсо из «Реала»

Бывший главный тренер «Майнца», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном возвращении к работе на фоне ухода Хаби Алонсо из мадридского «Реала». Алонсо покинул «сливочных» накануне, 12 января. Во главе «Реала» Хаби работал с лета 2025-го, прежде он возглавлял леверкузенский «Байер».

«Это не имеет ко мне вообще никакого отношения, никакой реакции у меня не вызвало. Тренерский рынок переживает потрясения, и не так уж плохо смотреть на это со стороны, не думая, что это может означать для тебя самого.

Потому что ты находишься в нужном месте, там, где ты есть», — приводит слова Клоппа онлайн-издание Spox.