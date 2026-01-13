Гурцкая — о «Спартаке»: найдут зимой € 20-25 млн на двух новых игроков

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая предположил, что «Спартак» в зимнее трансферное окно приобретёт двух футболистов общей стоимостью в € 20-25 млн. В январе красно-белых возглавил Хуан Карседо, ранее работавший в «Пафосе».
— Ещё думаю, что мы все услышим какую-то одну-две большие сделки «Спартака». Думаю, что будет.
— На вход?
— На вход.
— У них есть деньги на это?
— Есть деньги на это.
— Сколько?
— Ну я думаю, они 20-25 млн опять найдут. На двух игроков, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ с 29 набранными очками.