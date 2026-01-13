Скидки
Юрген Клопп готов рассмотреть вариант с работой в «Реале» — Плеттенберг

Юрген Клопп готов рассмотреть вариант с работой в «Реале» — Плеттенберг
Бывший главный тренер «Майнца», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп готов рассмотреть вариант с работой в мадридском «Реале». Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X. По данным источника, немец является одним из кандидатов на пост главного тренера «Реала», если клуб решит назначить нового наставника этим летом.

Ранее «сливочные» объявили об уходе из клуба Хаби Алонсо, который возглавил команду летом прошлого года. Сейчас главным тренером «Реала» является Альваро Арбелоа.

В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 45 набранных очков в 19 встречах.

