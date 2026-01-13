Экс-тренер Баринова: Дима надеялся, что получится до конца карьеры играть в «Локомотиве»

Бывший тренер полузащитника Дмитрия Баринова в молодёжной команде «Локомотива» Денис Клюев высказался о перехода хавбека в ЦСКА.

«У Димы останется и любовь, и теплота к «Локомотиву». Он воспитанник этого клуба, капитан. Но так сложилась ситуация. Думаю, в глубине души Дима надеялся, что получится до конца карьеры играть в «Локомотиве». Если не будет суперпредложения из-за границы, хотел бы, наверное, закончить у себя в клубе. Наверное, надеялся на новый контракт. Но такого не случилось, так что принял решение перейти в другой клуб», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.