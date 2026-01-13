Скидки
Московское «Динамо» предложило € 6+1 млн за покупку защитника «Ботафого» — Касагранде

Московское «Динамо» сделало предложение «Ботафого» о покупке 90% прав на центрального защитника Давида Рикардо за € 7 млн, из которых € 6 млн в качестве фиксированной суммы и € 1 млн в виде бонусов. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, ранее «Торино» сделал два предложения бразильскому клубу по аренде 23-летнего футболиста, однако они оба были отклонены.

Рикардо выступает в составе «Ботафого» с января 2025 года. За этот период защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

«Можно сказать, второй заход». Тюкавин — о Ролане Гусеве в «Динамо»

Самая крупная победа «Динамо»:

