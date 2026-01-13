Алеррандро интересен «Интернасьоналу», ЦСКА открыт к переговорам — журналист Конур

Московский ЦСКА открыт к переговорам с «Интернасьоналом» относительно возможного перехода форварда красно-синих Алеррандро. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, бразильский клуб настаивает на аренде 26-летнего футболиста с правом выкупа. Представители Алеррандро поддерживают возвращение нападающего в Бразилию.

Алеррандро перешёл в ЦСКА зимой 2025 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

