Байё — Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Алеррандро интересен «Интернасьоналу», ЦСКА открыт к переговорам — журналист Конур

Алеррандро интересен «Интернасьоналу», ЦСКА открыт к переговорам — журналист Конур
Московский ЦСКА открыт к переговорам с «Интернасьоналом» относительно возможного перехода форварда красно-синих Алеррандро. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, бразильский клуб настаивает на аренде 26-летнего футболиста с правом выкупа. Представители Алеррандро поддерживают возвращение нападающего в Бразилию.

Алеррандро перешёл в ЦСКА зимой 2025 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

