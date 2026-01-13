Доминик Собослаи — лучший бомбардир «Ливерпуля» по дальним ударам за три сезона

Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи является лучшим футболистом команды по количеству забитых голов дальними ударами. Данные приводит статистический портал OptaJoe.

За последние три сезона 25-летний игрок забил восемь мячей из-за пределов штрафной площади, что вдвое больше, чем у любого другого футболиста клуба за этот же период. В текущем сезоне Собослаи принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и стал автором пяти результативных передач.

Согласно информации Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 85 млн. После 21 тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 35 очками.