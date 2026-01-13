Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доминик Собослаи — лучший бомбардир «Ливерпуля» по дальним ударам за три сезона

Доминик Собослаи — лучший бомбардир «Ливерпуля» по дальним ударам за три сезона
Комментарии

Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи является лучшим футболистом команды по количеству забитых голов дальними ударами. Данные приводит статистический портал OptaJoe.

За последние три сезона 25-летний игрок забил восемь мячей из-за пределов штрафной площади, что вдвое больше, чем у любого другого футболиста клуба за этот же период. В текущем сезоне Собослаи принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и стал автором пяти результативных передач.

Согласно информации Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 85 млн. После 21 тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 35 очками.

Материалы по теме
«Ливерпуль» ведёт переговоры о новом контракте с Собослаи — Indykaila
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android