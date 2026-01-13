Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» объявил состав на два тренировочных сбора в ОАЭ

«Краснодар» объявил состав на два тренировочных сбора в ОАЭ
Комментарии

Действующий чемпион России «Краснодар» отправился в ОАЭ, где команда проведёт два тренировочных сбора перед стартом весенней части Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом пресс-служба клуба сообщила в телеграм-канале. С командой в Эмираты отправились 29 футболистов.

Состав «Краснодара» на зимние тренировочные сборы в ОАЭ:

Вратари: Станислав Агкацев, Александр Корякин, Андрей Карпенко.

Защитники: Витор Тормена, Диего Коста, Жубал, Лукас Оласа, Валентин Пальцев, Джованни Гонсалес, Артём Хмарин, Сергей Петров, Степан Садчиков, Андрей Королёв.

Полузащитники: Кевин Ленини, Данила Козлов, Эдуард Сперцян, Батчи, Густаво Сантос, Гаэтан Перрен, Александр Черников, Дуглас Аугусто, Никита Кривцов, Артём Сидоренко, Ефим Буркин.

Нападающие: Виктор Са, Джон Кордоба, Мозес, Казбек Мукаилов, Эльдар Гусейнов.

Материалы по теме
Как «Краснодар» изменится за зиму? Трансферов на выход назревает больше, чем на вход
Как «Краснодар» изменится за зиму? Трансферов на выход назревает больше, чем на вход
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android