Арбелоа: Винисиус злится во время «эль класико»? Всё равно, я рад, что Вини в моей команде

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос об эмоциональности нападающего Винисиуса Жуниора во время матчей с «Барселоной». Напомним, бразилец публично выразил несогласие с заменой в матче с сине-гранатовыми в 10-м туре Ла Лиги (2:1). На тот момент команду возглавлял Хаби Алонсо.

«Мне всё равно, что было в прошлом. Я сосредоточен на завтрашнем матче. Мне повезло, что в моей команде есть Вини. Его любят все болельщики. Мы все видели финал. Хочется видеть именно такого Вини, который веселится, смеётся, танцует [после забитого мяча]… Именно такого Вини хочу видеть», — приводит слова Арбелоа AS.

