Байё — Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Аталанта» перехватила Распадори у «Ромы» в последний момент — Романо

«Аталанта» смогла обойти «Рому» в борьбе за итальянского нападающего мадридского «Атлетико» Джакомо Распадори. По информации Фабрицио Романо в соцсети Х, «Аталанта» перехватила трансфер 25-летнего игрока мадридского клуба в самый последний момент, когда он был близок к переходу в «Рому».

Согласно данным источника, «Аталанта» предложила Распадори и «Атлетико» более выгодные условия, что сделало их основными претендентами на приобретение футболиста. Распадори подписал контракт с испанским клубом прошлым летом, перейдя из «Наполи» за € 22 млн.

За время пребывания в Мадриде нападающий провёл 15 матчей за «Атлетико», забив два гола и сделав три результативные передачи. Действующий контракт Распадори с клубом рассчитан до 2030 года, а его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет € 22 млн.

