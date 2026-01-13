Скидки
Байё — Марсель. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игонин: «Зенит» поменял игрока ротации на Дивеева, который готов выходить в старте

Игонин: «Зенит» поменял игрока ротации на Дивеева, который готов выходить в старте
Комментарии

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Алексей Игонин поделился мнением о переходе в санкт-петербургский клуб из ЦСКА защитника Игоря Дивеева в обмен на форварда Лусиано Гонду. О трансферах было объявлено в воскресенье, 11 января.

«ЦСКА и «Зенит» выиграли в этой истории. Питерцы поменяли игрока ротации на Дивеева, который готов сразу выходить в старте. Ещё и с российским паспортом! Игорю не нужна адаптация к чемпионату. Учитывая высказывания того же Дивеева и ЦСКА, никто не считает это большой потерей. Нападающий был намного нужнее главному тренеру. Думаю, у них есть варианты, кто будет играть на месте Дивеева. Болельщикам особо нечего волноваться. Но это всё на бумаге. Как получится — покажет только жизнь», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Дивеев принял участие в 16 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и отметился двумя забитыми мячами. За ЦСКА защитник выступал с февраля 2019 года.

