Арбелоа раскрыл, что ему сказал Алонсо после назначения Альваро тренером «Реала»

Новый главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, что ему сказал Хаби Алонсо, ранее возглавлявший «сливочных», после назначения 42-летнего специалиста на указанную должность.

«Он пожелал мне всего наилучшего, и я ответил ему тем же. Нас связывает дружба, которая превосходит всё. Он пожелал мне всего наилучшего. У Хаби всё будет хорошо, и мы всегда будем дружить», — приводит слова Арбелоа AS.

Алонсо занимал должность главного тренера «Реала» с минувшего лета. В понедельник, 12 января, «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом и о назначении Арбелоа. Ранее Альваро тренировал молодёжную команду «сливочных».

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: