Главная Футбол Новости

Арбелоа раскрыл, что ему сказал Алонсо после назначения Альваро тренером «Реала»

Арбелоа раскрыл, что ему сказал Алонсо после назначения Альваро тренером «Реала»
Комментарии

Новый главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, что ему сказал Хаби Алонсо, ранее возглавлявший «сливочных», после назначения 42-летнего специалиста на указанную должность.

«Он пожелал мне всего наилучшего, и я ответил ему тем же. Нас связывает дружба, которая превосходит всё. Он пожелал мне всего наилучшего. У Хаби всё будет хорошо, и мы всегда будем дружить», — приводит слова Арбелоа AS.

Алонсо занимал должность главного тренера «Реала» с минувшего лета. В понедельник, 12 января, «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом и о назначении Арбелоа. Ранее Альваро тренировал молодёжную команду «сливочных».

Комментарии
