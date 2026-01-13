Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба — о Карседо в «Спартаке»: испанцы не могут понять русский менталитет

Дзюба — о Карседо в «Спартаке»: испанцы не могут понять русский менталитет
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера московского «Спартака».

— Может ли Карседо исправить ситуацию в «Спартаке»?
— Мне кажется, стилистически никому из испанцев не удавалось в России, потому что они не могут понять наш менталитет. Они приходят в чужую страну со своими законами и какими-то идеями, которые, мне кажется, не подходят для нас, — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, 5 января «Спартак» официально объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. Ранее Карседо возглавлял кипрский «Пафос», где работал с июля 2023 года. Под его руководством команда впервые в истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов в 2025 году и выиграла чемпионат и Кубок Кипра.

Карседо также имеет опыт работы в «Спартаке», где был помощником Унаи Эмери в 2012 году.

Материалы по теме
Дзюба отреагировал на переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android