Дзюба — о Карседо в «Спартаке»: испанцы не могут понять русский менталитет

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера московского «Спартака».

— Может ли Карседо исправить ситуацию в «Спартаке»?

— Мне кажется, стилистически никому из испанцев не удавалось в России, потому что они не могут понять наш менталитет. Они приходят в чужую страну со своими законами и какими-то идеями, которые, мне кажется, не подходят для нас, — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, 5 января «Спартак» официально объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. Ранее Карседо возглавлял кипрский «Пафос», где работал с июля 2023 года. Под его руководством команда впервые в истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов в 2025 году и выиграла чемпионат и Кубок Кипра.

Карседо также имеет опыт работы в «Спартаке», где был помощником Унаи Эмери в 2012 году.