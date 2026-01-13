Гурцкая — о Рахимове: то, что «Рубин» натворил зачем-то, никакому объяснению не поддаётся

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном уходе из «Рубин» главного тренера Рашида Рахимова. Ранее сообщалось, что казанский клуб может возглавить испанский специалист Франк Артига.

«То, что «Рубин» натворил зачем-то, никакому объяснению не поддаётся. Почему Рахимова уволили — думаю, очевидно и разжёвывать не надо. Просто у него пошло недопонимание с Сафиуллиным (президент «Рубина». — Прим. «Чемпионата»).

Рашид Маматкулович же такой жёсткий парень и пытается по-своему всё делать. Меня не новость возмутила, а как это всё было обставлено, приход нового тренера такого уровня после Рашида вызывает какое-то сочувствие к команде, которая в принципе достаточно симпатичная была», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».