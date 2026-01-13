Скидки
Арбелоа высказался о проблеме большого эго у футболистов «Реала»

Новый главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о грядущей работе с футболистами «сливочных», обладающими большим эго.

«Меня это не сильно беспокоит. У нас команда с отличными футболистами, все действительно хорошие ребята. Никто не заинтересован в завоевании титулов больше, чем сами игроки. Я сказал им, что лучшее время в моей жизни было в «Реале», и они должны наслаждаться этим. Они требовательны к себе. Первое впечатление было хорошим», — приводит слова Арбелоа AS.

«Королевский клуб» объявил о назначении Арбелоа в понедельник, 12 января. На этом посту испанский специалист сменил Хаби Алонсо, который возглавлял команду с лета 2025 года.

