Игонин: «Локо» нормально отработал в ситуации с Бариновым, а игрок доволен финансами

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Алексей Игонин прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. 29-летний игрок стал армейцем сегодня, 13 января.

«Изначально вопрос денег, лимита зарплат, возможно, был. Читал высказывания, что Баринова надо оставлять в «Локо» при любом раскладе и платить любые деньги. Но это не соотносится с действительностью. Сейчас нельзя просто швыряться деньгами. Каждый опытный руководитель понимает, если вестись на поводу у агента и игрока, это приведёт к плохим последствиям.

Потом в «Локомотив» пришло другое руководство с другим видением. Оно предложило другие решения. Тут был диалог. Но мне видится, что агент Баринова хотел денег. Что-то не слышал, чтобы говорили о футболе, который даст игроку возможность развиваться. Звучало только, что надо уважать футболиста. Манипулировали только этим, чтобы получить хорошие условия для игрока. Это не совсем спортивная история. «Локомотив» нормально отработал. Клуб получил деньги, а футболист доволен финансовой составляющей и перешёл в другой клуб», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.