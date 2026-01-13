Скидки
Новый главный тренер «Спартака» Карседо прибыл в Москву

Московский «Спартак» в телеграм-канале проинформировал о прибытии в Москву нового главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо.

«Хуан Карлос Карседо в Москве! Новый главный тренер «Cпартака» сегодня познакомился с домашним стадионом клуба. Добро пожаловать, тренер!» — написано в сообщении красно-белых.

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

В понедельник, 5 января, «Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос».

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место.

Комментарии
