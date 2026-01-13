Скидки
Гурцкая: если «Рубин» на седьмом месте — это осечка, тренера «Динамо» должны расстрелять

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о результатах «Рубина» под руководством главного тренера Рашида Рахимова. Ранее сообщалось, что казанский клуб может возглавить испанский специалист Франк Артига.

«Если «Рубин» на седьмом месте — это некая осечка, тренера «Динамо» должны расстрелять за 10-е или какое там [место]. Думаю, здесь два фактора есть: первый безусловный фактор — появление «Балтики», которая за меньшие деньги показала, что можно выше места занимать, потому что бюджет «Балтики» меньше намного. Во-вторых, думаю, просто Рашид Маматкулович хотел получить полный контроль над трансферами», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

«Рубин» завершил осеннюю часть Мир Российской Премьер-Лиги на седьмом месте с 23 очками в 18 матчах. Отставание от «Спартака» с шестой строчки составляет шесть очков. «Динамо» с 21 очком располагается на 10-м месте.

