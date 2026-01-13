«Не знал, что пришёл тренировать детский сад!» Marca передала слова Алонсо игрокам «Реала»

На одной из тренировок в минувшем ноябре бывший главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо разозлился на футболистов «сливочных», в результате чего крикнул им: «Я не знал, что пришёл тренировать детский сад!» Об этом сообщает Marca.

По информации источника, эти слова являлись криком отчаяния испанского специалиста, который был недоволен тем, что игроки не выполняли его требований, прежде всего тактические. Алонсо не нравилось видеть недовольные лица футболистов «сливочных» и их недисциплинированное отношение. Подчёркивается, что фраза про детский сад в адрес игроков стала началом конца для тренера в «Реале».

Алонсо занимал должность главного тренера «Реала» с минувшего лета. В понедельник, 12 января, «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом.

Материалы по теме Арбелоа раскрыл, что ему сказал Алонсо после назначения Альваро тренером «Реала»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: