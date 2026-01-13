Видео: легендарный Эдгар Давидс посетил тренировку в зале Хабиба Нурмагомедова

Легендарный полузащитник сборной Нидерландов Эдгар Давидс посетил тренировку в зале бывшего чемпиона UFC, а ныне члена Зала славы россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Он мне пару дней назад при встрече сказал: «Позволь мне прийти в зал к вам. Я просто хочу посмотреть на вашу тренировку», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.