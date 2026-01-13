Marca раскрыла, чем игроки «Реала» были недовольны в работе с Хаби Алонсо

Футболисты мадридского «Реала» считали тренировки бывшего главного тренера Хаби Алонсо чрезмерно загруженными в плане тактики. Игроки жаловались на избыточный объём информации. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, сильное рвение испанского специалиста в плане тактической работы распространялось и на его помощников, в частности на Себаса Паррилью. Футболистам доставляло дискомфорт, что большое количество людей говорило им, что нужно делать. Повседневная рабочая обстановка была плохой.

Подчёркивается, что Алонсо до последнего навязывал команде своё видение, понимая при этом, что она не реализует его в полной мере. Испанец хотел ускорить процесс интеграции своих идей. Однако этот темп работы и освоение новых концепций тренера привели команду в замешательство. Алонсо был недоволен своими футболистами, а футболисты Алонсо.

Алонсо занимал должность главного тренера «Реала» с минувшего лета. В понедельник, 12 января, «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом.

