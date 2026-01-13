Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Marca раскрыла, чем игроки «Реала» были недовольны в работе с Хаби Алонсо

Marca раскрыла, чем игроки «Реала» были недовольны в работе с Хаби Алонсо
Комментарии

Футболисты мадридского «Реала» считали тренировки бывшего главного тренера Хаби Алонсо чрезмерно загруженными в плане тактики. Игроки жаловались на избыточный объём информации. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, сильное рвение испанского специалиста в плане тактической работы распространялось и на его помощников, в частности на Себаса Паррилью. Футболистам доставляло дискомфорт, что большое количество людей говорило им, что нужно делать. Повседневная рабочая обстановка была плохой.

Подчёркивается, что Алонсо до последнего навязывал команде своё видение, понимая при этом, что она не реализует его в полной мере. Испанец хотел ускорить процесс интеграции своих идей. Однако этот темп работы и освоение новых концепций тренера привели команду в замешательство. Алонсо был недоволен своими футболистами, а футболисты Алонсо.

Алонсо занимал должность главного тренера «Реала» с минувшего лета. В понедельник, 12 января, «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом.

Материалы по теме
«Не знал, что пришёл тренировать детский сад!» Marca передала слова Алонсо игрокам «Реала»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android