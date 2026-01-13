Жена Хаби Алонсо отреагировала на уход мужа из мадридского «Реала»

Нагоре Аранбуру, супруга бывшего главного тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо, высказалась об уходе мужа с поста главного тренера. О расставании со специалистом по обоюдному согласию пресс-служба «Королевского клуба» объявила в понедельник, 12 января.

«Сегодня мы прощаемся с «Бернабеу». Хаби, мы невероятно гордимся тобой и твоей работой каждый день, всегда с уважением и преданностью. Мы с детьми сопровождали Хаби и клуб на каждом шагу, с волнением и благодарностью.

«Спасибо всем болельщикам «Реала», которые верили в нас и посылали нам столько любви. Ваши сообщения значили для нас очень много», — написала Аранбуру в своём аккаунте в социальной сети.